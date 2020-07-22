На Донеччині через аварію та обстріли скорочено водопостачання у міста

"Порив на магістральному водогоні поблизу Слов'янська стався сьогодні близько другої ночі на ділянці між 2-м та 3-м підйомом Другого Донецького водогону (ДДВ). Фахівці "Води Донбасу" виявили на цьому місці тріщину завдовжки 3 метри вздовж заводського зварювального шва та оперативно приступили до ремонту. О 12:30 зварювальні роботи були завершені", – йдеться у повідомлені.

Голова Донецької ОДА також повідомив, що у районі Торецька, у "сірій зоні", в результаті обстрілу пошкоджені ділянки трубопроводів діаметром 2300 мм і 2100 мм. Основні пошкодження зафіксовано у районі балки Шуми, між тимчасово окупованою Горлівкою та підконтрольним українській владі Торецьком.

"Подача води по ділянкам трубопроводів діаметром 2300 мм (лівий і правий) і діаметром 2100 мм зупинена. Через це низка міст, у тому числі й Маріуполь, переведені на водопостачання з існуючих резервних водосховищ, Покровськ і Покровська група міст – на подачу води по графіку. Тільки після отримання гарантій тиші можна буде приступити до виконання ремонтних робіт. До того часу подача води по каналу буде скорочена на 30%", – поінформував Кириленко.

Він також зазначив, що компанія "Вода Донбасу" подала заявку на режим тиші і розмінування зони ремонту.

Як повідомлялося в УНН, з початку поточної доби, станом на 12:00, російсько-окупаційні війська здійснили шість обстрілів українських позицій на Донбасі.