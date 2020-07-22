Ситуація в ООС: бойовики з початку доби здійснили вже шість обстрілів

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КИЇВ. 22 липня. УНН. З початку поточної доби, станом на 12:00, російсько-окупаційні війська здійснили шість обстрілів українських позицій. Про це під час брифінгу повідомив полковник Дмитро Гуцуляк з пресцентру Міністерства оборони України, передає УНН.

"Від початку поточної доби, станом на 12:00, російсько-окупаційні війська здійснили 6 обстрілів позицій Об’єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Так, за інформацією Гуцуляка, поблизу Майорська українськими військовими зафіксовано розриви 25 ворожих мін 120-го калібру. З гранатометів різних систем та стрілецького озброєння ворог розпочинав бойові дії в районах н.п. Мар’їнка, Лебединське та Хутір Вільний. Після 10.20 в районі Богданівки окупанти скинули з безпілотного літального апарату гранатометний постріл ВОГ-25 та вели обстріл зі стрілецької зброї.

"Наші воїни вели адекватні оборонні дії, застосовуючи у відповідь чергові вогневі засоби. Втрат внаслідок ворожих обстрілів серед наших воїнів немає. Втрати російсько-окупаційних військ уточнюються", - додав полковник.

Нагадаємо, минулої доби, 21 липня, збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів загинув один український військовослужбовець, ще один воїн — отримав поранення.

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