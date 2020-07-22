Ситуация в ООС: боевики с начала суток совершили уже шесть обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, российско-оккупационные войска осуществили шесть обстрелов украинских позиций. Об этом во время брифинга сообщил полковник Дмитрий Гуцуляк из пресс-центра Министерства обороны Украины, передает УНН.
"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, российско-оккупационные войска осуществили 6 обстрелов позиций Объединенных сил", - говорится в сообщении.
Так, по информации Гуцуляка, вблизи Майорска украинскими военными зафиксированы разрывы 25 вражеских мин 120-го калибра. Из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения враг начинал боевые действия в районах н.п. Марьинка, Лебединское и Хутор Вольный. После 10:20 в районе Богдановки оккупанты сбросили с беспилотного летательного аппарата гранатометный выстрел ВОГ-25 и вели обстрел из стрелкового оружия.
"Наши воины вели адекватные оборонительные действия, применяя в ответ дежурные огневые средства. Потерь в результате вражеских обстрелов среди наших воинов нет. Потери российско-оккупационных войск уточняются", - добавил полковник.
Напомним, за минувшие сутки, 21 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще один воин - получил ранения.