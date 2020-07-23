Глава ДонОДА про аварию с водоснабжением в Донецкой области: вскоре восстановится подача воды в города
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Под вечер среды началось восстановление гидравлической системы на участке от 2-го до 3-го подъема Второго Донецкого водопровода, где накануне произошли две аварии. Участок заполнился водой до рабочего давления. Об этом председатель Донецкой облгосадминистрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко сообщил в Facebook, передает УНН.
“Началось восстановление гидравлической системы на участке от 2-го до 3-го подъема Второго Донецкого водопровода (ДДВ). По состоянию на 17-й час (21 июля — ред.) участок заполнилась до рабочего давления”, — сообщил Кириленко. Он добавил, что вскоре начнется заполнение водоводов в Константиновку и 4-го подъема ДДВ и нормализуется подача воды на города Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, Торецкое.
Кириленко напомнил, что 22 июля произошло уменьшение подачи воды по каналу Северский Донец-Донбасс и Втором Донецком водопровода. “Как следствие — частичное ограничение водоснабжения до Константиновки, Дружковки, Торецка, Покровска, Часов Яра, Мирнограда, Доброполья, Волновахи и Мариуполя”, — написал он.
“К таким последствиям привели две аварии, которые произошли в среду: порыв на магистральном водоводе диаметром 1400 мм близ Славянска и повреждения в результате обстрела трубопровода диаметром 2300 мм и 2100 мм от насосной станции третьего подъема в районе Торецкая, в серой зоне”, напомнил он.
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“На Втором Донецком водопроводе проблему устранили. На проведение ремонтных работ на поврежденных участках канала Северский Донец-Донбасс в районе населенного пункта Шумы вблизи Торецкая получили разрешение и подтверждение режима тишины с завтрашнего дня (23 июля — ред.) До 31 июля”, написал глава ОГА.
Кириленко резюмировал, что ремонтные бригады компании “Вода Донбасса” должны приступить к работе в среду.