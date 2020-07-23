Глава ДонОДА про аварию с водоснабжением в Донецкой области: вскоре восстановится подача воды в города

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110043 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101905 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102546 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104388 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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КИЕВ. 23 июля. УНН. Под вечер среды началось восстановление гидравлической системы на участке от 2-го до 3-го подъема Второго Донецкого водопровода, где накануне произошли две аварии. Участок заполнился водой до рабочего давления. Об этом председатель Донецкой облгосадминистрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко сообщил в Facebook, передает УНН.

“Началось восстановление гидравлической системы на участке от 2-го до 3-го подъема Второго Донецкого водопровода (ДДВ). По состоянию на 17-й час (21 июля — ред.) участок заполнилась до рабочего давления”, — сообщил Кириленко. Он добавил, что вскоре начнется заполнение водоводов в Константиновку и 4-го подъема ДДВ и нормализуется подача воды на города Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, Торецкое.

Кириленко напомнил, что 22 июля произошло уменьшение подачи воды по каналу Северский Донец-Донбасс и Втором Донецком водопровода. “Как следствие — частичное ограничение водоснабжения до Константиновки, Дружковки, Торецка, Покровска, Часов Яра, Мирнограда, Доброполья, Волновахи и Мариуполя”, — написал он.

“К таким последствиям привели две аварии, которые произошли в среду: порыв на магистральном водоводе диаметром 1400 мм близ Славянска и повреждения в результате обстрела трубопровода диаметром 2300 мм и 2100 мм от насосной станции третьего подъема в районе Торецкая, в серой зоне”, напомнил он.

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“На Втором Донецком водопроводе проблему устранили. На проведение ремонтных работ на поврежденных участках канала Северский Донец-Донбасс в районе населенного пункта Шумы вблизи Торецкая получили разрешение и подтверждение режима тишины с завтрашнего дня (23 июля — ред.) До 31 июля”, написал глава ОГА.

Кириленко резюмировал, что ремонтные бригады компании “Вода Донбасса” должны приступить к работе в среду.

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