В Донецкой области за сутки обнаружили 5 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. В Донецкой области по состоянию на вечер среды зафиксировано 5 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Всего в области зафиксировано 818 инфицированных. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает УНН.
“Еще пять больных коронавирусной болезнью обнаружили в Донецкой области в течение среды, 22 июля:
— 4 в Краматорске (мужчина 54 лет и женщины 34, 52 и 64 лет);
— 1 в Бахмуте (женщина 58 лет)”, — сообщил Кириленко.
Он добавил, что Донецкая область уже третий день выдерживает критерии Минздрава, необходимые для ослабления карантина. “Спасибо за ответственное отношение к своему здоровью! Впрочем, нельзя ослаблять бдительность. Призываю всех соблюдать карантин и в дальнейшем: только совместными усилиями мы сможем преодолеть эпидемию”, — написал он.
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Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 60995 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1534 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.