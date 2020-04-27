На Донеччині у лісосмузі виявлено тіло чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У місті Дружківка Донецької області виявлено тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Тіло чоловіка з різного роду пораненнями тулуба та голови виявлено у лісосмузі. Вбитим виявився місцевий житель 1983 року народження.
Наразі встановлюються мотиви, обставини та причетні до скоєння цього злочину особи. Розпочато розслідування за ст. 115 КК України (умисне вбивство).
Нагадаємо, на Черкащині чоловік напав на жінку з ножем та виштовхнув її з вікна квартири.