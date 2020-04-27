В Донецкой области в лесополосе обнаружено тело мужчины
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. В городе Дружковка Донецкой области обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщили УНН правоохранители.
Тело мужчины с разного рода ранениями туловища и головы обнаружено в лесополосе. Убитым оказался местный житель 1983 года рождения.
Устанавливаются мотивы, обстоятельства и причастные к совершению этого преступления лица. Начато расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
Напомним, в Черкасской области мужчина напал на женщину с ножом и вытолкнул ее из окна квартиры.