На Донеччині під час несення варти один військовий підстрелив іншого
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Неподалік дамби “Карлівського водосховища” на Донеччині стався інцидент за участю двох військовослужбовців, у результаті якого одного з військових госпіталізували з вогнепальним пораненням. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Подія сталася вночі. Військовослужбовець 1998 року народження ніс варту з охорони водосховища. Він був озброєний АКСУ-74 калібру 5,45 мм. Серед ночі військовий побачив невстановлену особу, яка не виконала наказ “Стій!” і намагалася сховатися.
Військовий здійснив чергу пострілів у напрямку, де мала перебувати невстановлена особа. Пізніше з’ясувалося, що невідомий — інший військовослужбовець тієї ж частини (чоловік 1992 року народження). У результаті стрілянини він отримав наскрізне поранення грудної клітини, з яким був госпіталізований.
Наразі причини його дій, що призвели до отримання поранення, не відомі. Правоохоронці проводять розслідування.
Нагадаємо, правоохоронці розслідують загадкову смерть військового, який пішов спати до БМП і помер.