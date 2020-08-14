В Донецкой области во время несения караула один военный подстрелил другого
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Неподалеку дамбы "Карловского водохранилища" в Донецкой области произошел инцидент с участием двух военнослужащих, в результате которого одного из военных госпитализировали с огнестрельным ранением. Об этом УНН сообщили правоохранители.
Инцидент произошел ночью. Военнослужащий 1998 года рождения нес караул по охране водохранилища. Он был вооружен АКСУ-74 калибра 5,45 мм. Среди ночи военный увидел неустановленное лицо, не выполнившее приказ "Стой!" и пытавшееся скрыться.
Военный совершил очередь выстрелов в направлении, где должно было находиться неустановленное лицо. Позже выяснилось, что неизвестный - другой военнослужащий той же части (мужчина 1992 года рождения). В результате стрельбы он получил сквозное ранение грудной клетки, с которым был госпитализирован.
На данный момент причины его действий, которые привели к получению ранения, не известны. Правоохранители проводят расследование.
Напомним, правоохранители расследуют загадочную смерть военного, который пошел спать в БМП и умер.