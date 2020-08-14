В Донецкой области во время несения караула один военный подстрелил другого

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 75088 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100449 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 124490 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106073 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125984 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100907 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101787 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103815 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101886 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101490 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 августа. УНН. Неподалеку дамбы "Карловского водохранилища" в Донецкой области произошел инцидент с участием двух военнослужащих, в результате которого одного из военных госпитализировали с огнестрельным ранением. Об этом  УНН сообщили правоохранители.

Инцидент произошел ночью. Военнослужащий 1998 года рождения нес караул по охране водохранилища. Он был вооружен АКСУ-74 калибра 5,45 мм. Среди ночи военный увидел неустановленное лицо, не выполнившее приказ "Стой!" и пытавшееся скрыться.

Военный совершил очередь выстрелов в направлении, где должно было находиться неустановленное лицо. Позже выяснилось, что неизвестный - другой военнослужащий той же части (мужчина 1992 года рождения). В результате стрельбы он получил сквозное ранение грудной клетки, с которым был госпитализирован.

На данный момент причины его действий, которые привели к получению ранения, не известны. Правоохранители проводят расследование.

Напомним, правоохранители расследуют загадочную смерть военного, который пошел спать в БМП и умер.

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