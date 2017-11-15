На Донеччині на міні підірвалося авто поліції, загинув майор
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У районі селища Гнутове у Донецькій області на ворожій міні підірвався службовий автомобіль поліції, майор поліції загинув, ще двоє поліцейських поранено. Про це повідомив перший заступник Голови Національної поліції України - начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін у Facebook, передає УНН.
"На Донеччині в районі селища Гнутове на противотанковій міні, закладеній ДРГ бойовиків, підірвався службовий автомобіль поліції, що їхав по автодорозі Талаківка-Гнутове. Майор поліції, 1981 р.н., загинув від отриманих поранень. Ще двоє поліцейських отримали поранення та знаходяться у лікарні", - повідомив він.
Нагадаємо, бойовики обстріляли житлові квартали Мар'їнки.