На Донеччині на міні підірвалося авто поліції, загинув майор

"На Донеччині в районі селища Гнутове на противотанковій міні, закладеній ДРГ бойовиків, підірвався службовий автомобіль поліції, що їхав по автодорозі Талаківка-Гнутове. Майор поліції, 1981 р.н., загинув від отриманих поранень. Ще двоє поліцейських отримали поранення та знаходяться у лікарні", - повідомив він.

Нагадаємо, бойовики обстріляли житлові квартали Мар'їнки.