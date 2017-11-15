В Донецкой области на мине подорвалось авто полиции, погиб майор
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В районе поселка Гнутово в Донецкой области на вражеской мине подорвался служебный автомобиль полиции, майор полиции погиб, еще двое полицейских получили ранения. Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин в Facebook, передает УНН.
"В Донецкой области в районе поселка Гнутово на противотанкового мине, заложенной ДРГ боевиков, подорвался служебный автомобиль полиции, ехавший по автодороге Талаковка-Гнутово. Майор полиции, 1981 г.р., погиб от полученных ранений. Еще двое полицейских получили ранения и находятся в больнице", - сообщил он.
Напомним, боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки.