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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 17298 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 34002 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 44919 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 50592 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 46033 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 91765 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 99466 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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В Донецкой области на мине подорвалось авто полиции, погиб майор

В Донецкой области на мине подорвалось авто полиции, погиб майор

Киев  •  УНН

 • 13083 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В районе поселка Гнутово в Донецкой области на вражеской мине подорвался служебный автомобиль полиции, майор полиции погиб, еще двое полицейских получили ранения. Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин в Facebook, передает УНН.

"В Донецкой области в районе поселка Гнутово на противотанкового мине, заложенной ДРГ боевиков, подорвался служебный автомобиль полиции, ехавший по автодороге Талаковка-Гнутово. Майор полиции, 1981 г.р., погиб от полученных ранений. Еще двое полицейских получили ранения и находятся в больнице", - сообщил он.

Напомним, боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки.

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