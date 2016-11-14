На Донеччині минулого тижня зменшилась кількість обстрілів — ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Станом на 11 листопада Спеціальна моніторингова місія констатувала зменшення кількості випадків порушення режиму припинення вогню у Донецькій області порівняно з попереднім звітним періодом. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ, передає УНН.
“СММ констатувала зменшення кількості випадків порушення режиму припинення вогню у Донецькій області, у тому числі близько 270 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, коли було зафіксовано 870 вибухів”, — йдеться у звіті.
Також вказано, що 114 вибухів було зафіксовано в районі Ясинувата-Авдіївка-Донецький аеропорт і майже 70 — у районах на захід від Горлівки", — йдеться у звіті.
Нагадаємо, минулого тижня фіксувалося збільшення наполовину використання артилерії, РСЗВ та мінометів в зоні проведення АТО.