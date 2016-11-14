В Донецкой области на прошлой неделе уменьшилось количество обстрелов - ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. По состоянию на 11 ноября Специальная мониторинговая миссия констатировала уменьшение количества случаев нарушения режима прекращения огня в Донецкой области по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, передает УНН.
"СММ констатировала уменьшение количества случаев нарушения режима прекращения огня в Донецкой области, в том числе около 270 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, когда было зафиксировано 870 взрывов", - говорится в отчете.
Также указано, что 114 взрывов было зафиксировано в районе Ясиноватая-Авдеевка-Донецкий аэропорт и почти 70 - в районах к западу от Горловки", - говорится в отчете.
Напомним, на прошлой неделе фиксировалось увеличение на 50% использования артиллерии, РСЗО и минометов в зоне проведения АТО.