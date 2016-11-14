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15 марта, 19:03 • 109939 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 151794 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 128398 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 121593 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107497 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102787 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 98088 просмотра

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В Донецкой области на прошлой неделе уменьшилось количество обстрелов - ОБСЕ

В Донецкой области на прошлой неделе уменьшилось количество обстрелов - ОБСЕ

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. По состоянию на 11 ноября Специальная мониторинговая миссия констатировала уменьшение количества случаев нарушения режима прекращения огня в Донецкой области по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, передает УНН.

"СММ констатировала уменьшение количества случаев нарушения режима прекращения огня в Донецкой области, в том числе около 270 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, когда было зафиксировано 870 взрывов", - говорится в отчете.

Также указано, что 114 взрывов было зафиксировано в районе Ясиноватая-Авдеевка-Донецкий аэропорт и почти 70 - в районах к западу от Горловки", - говорится в отчете.

Напомним, на прошлой неделе фиксировалось увеличение на 50% использования артиллерии, РСЗО и минометов в зоне проведения АТО.

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