На Донеччині кожен третій випадок раку молочної залози фіксують на занедбаній стадії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Протягом 9 місяців 2016 року у Донецькій області на рак молочної залози захворіло 432 жінки. Про це у відповіді на запит УНН повідомили в департаменті охорони здоров’я Донецької обласної державної адміністрації.
Водночас, за даними департаменту, протягом 9 місяців 2016 року відсоток занедбаних випадків раку молочної залози становив 33%.
У департаменті також додали, що протягом 9 місяців 2016 року у Донецькій області загальна кількість онкологічної патології, виявленої на профілактичних оглядах, становить 28,3%, а саме: 994 випадки, що виявлені при профоглядах проти 3 тис. 510 всього вперше зареєстрованих онкологічних захворювань.
Нагадаємо, лікарі наголошують, що займатися профілактикою захворювання легше і в десятки разів дешевше, ніж потім його лікувати.
Також нагадаємо, в Україні є можливість лікувати онкологічні захворювання за допомогою сучасногомедичного обладнання, зокрема КіберНожа.