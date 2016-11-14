В Донецкой области каждый третий случай рака молочной железы фиксируют на запущенной стадии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. За 9 месяцев 2016 года на Донецкой области раком молочной железы заболели 432 женщины. Об этом в ответе на запрос УНН сообщили в департаменте здравоохранения Донецкой областной государственной администрации.
В то же время, по данным департамента, в течение 9 месяцев 2016 г. процент запущенных случаев рака молочной железы составлял 33%.
В департаменте также добавили, что в течение 9 месяцев 2016 года в Донецкой области общее количество онкологической патологии, выявленной при профилактических осмотрах, составляет 28,3%, а именно: 994 случая, выявленных при профосмотрах против 3 тыс. 510 всего впервые зарегистрированных онкологических заболеваний.
Напомним, врачи отмечают, что заниматься профилактикой заболевания легче и в десятки раз дешевле, чем потом его лечить.
Также напомним, в Украине есть возможность лечить онкологические заболевания с помощью современного медицинского оборудования, в частности КиберНожа.