На Донеччині чоловік збував дані користувачів міжнародних онлайн-магазинів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. На Донеччині кіберполіція припинила діяльність 21-річного чоловіка зі збуту даних користувачів міжнародних онлайн-магазинів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС.
“Фігурант несанкціоновано збував інформацію з обмеженим доступом за допомогою месенджерів. Зловмисник створив шкідливе програмне забезпечення для отримання персональних даних користувачів інфікованих комп’ютерів. Серед потерпілих — відвідувачі найбільших маркетплейсів. Працівники кіберполіції в Донецькій області спільно зі слідчими поліції Донеччини під процесуальним керівництвом обласної прокуратури викрили 21-річного чоловіка у збуті інформації з обмеженим доступом”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що під час проведення операції під умовною назвою “Дата” встановлено, що підозрюваний самостійно розробив та використовував спеціальне шкідливе програмне забезпечення для віддаленого доступу до комп’ютерів. У такий спосіб він отримував персональні дані громадян, які потім продавав.
Крім цього, зловмисник адміністрував спеціальні вебсайти для збуту інформації.
Правоохоронці провели обшук за місцем мешкання правопорушника та вилучили комп’ютерну техніку, яка використовувалася для злочинної діяльності.
Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 361-2 (Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, поліція повідомила про підозру 17-річному хакеру з Буковини, який заволодівав конфіденційною інформацією мільйонів інтернет-користувачів, а потім продавав її на форумі та через месенджер.