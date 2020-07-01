На Буковині підлітка підозрюють у продажі особистих даних іноземців через інтернет
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Поліція повідомила про підозру 17-річному хакеру з Буковини, який заволодівав конфіденційною інформацією мільйонів інтернет-користувачів, а потім продавав її на форумі та через месенджер. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Чернівецької області.
“Слідчі Шевченківського відділення поліції спільно з працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області ДКП НПУ та Чернівецькою місцевою прокуратурою викрили злочинні дії 17-річного чернівчанина. Правоохоронці з’ясували, що підліток здійснював несанкціоноване втручання в автоматизовані системи міжнародних компаній, що займаються електронною комерцією. Використовуючи шкідливе програмне забезпечення, хлопець заволодів конфіденційною інформацією інтернет-користувачів, яку потім продавав на хакерському форумі та через один із месенджерів”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що співробітники поліції здійснили вдома у порушника санкціонований обшук і вилучили комп’ютерну техніку, смартфони та накопичувачі інформації.
“Результати судової комп’ютерно-технічної експертизи підтвердили факти несанкціонованого втручання в автоматизовані системи та виявили більше 300 тисяч текстових файлів які містять персональні дані декількох мільйонів інтернет-користувачів з усього світу”, - розповіли в поліції.
Повідомляється, що слідчі Шевченківського відділення поліції повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочинів, передбачених частинами 1 та 2 статті 361-2 (Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації) Кримінального кодексу України. За такі протиправні дії підозрюваному загрожує до 5 років позбавлення волі.
Слідчі скерували обвинувальний акт до Шевченківського районного суду міста Чернівці.
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