На Буковине подростка подозревают в продаже личных данных иностранцев через интернет
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Полиция сообщила о подозрении 17-летнему хакеру из Буковины, овладевавшему конфиденциальной информацией миллионов интернет-пользователей, а затем продававшему ее на форуме и через мессенджер. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Черновицкой области.
"Следователи Шевченковского отделения полиции совместно с работниками отдела противодействия киберпреступности в Черновицкой области ДКП НПУ и Черновицкой местной прокуратурой разоблачили преступные действия 17-летнего черновчанина. Правоохранители выяснили, что подросток осуществлял несанкционированное вмешательство в автоматизированные системы международных компаний, занимающихся электронной коммерцией. Используя вредоносное программное обеспечение, парень завладел конфиденциальной информации интернет-пользователей, которую потом продавал на хакерском форуме и через один из мессенджеров ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники полиции провели дома у нарушителя санкционированный обыск и изъяли компьютерную технику, смартфоны и накопители информации.
"Результаты судебной компьютерно-технической экспертизы подтвердили факты несанкционированного вмешательства в автоматизированные системы и обнаружили более 300 тысяч текстовых файлов которые содержат персональные данные нескольких миллионов интернет-пользователей по всему миру", - рассказали в полиции.
Сообщается, что следователи Шевченковского отделения полиции сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса Украины. За такие противоправные действия подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.
Следователи направили обвинительный акт в Шевченковский районный суд города Черновцы.
Напомним, российского хакера в США приговорили к 9 годам тюрьмы.