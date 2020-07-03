В Донецкой области мужчина сбывал данные пользователей международных онлайн-магазинов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. В Донецкой области киберполиция прекратила деятельность 21-летнего мужчину по продажам данных пользователей международных онлайн-магазинов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
“Фигурант несанкционированно сбывал информацию с ограниченным доступом с помощью мессенджеров. Злоумышленник создал вредоносное программное обеспечение для получения персональных данных пользователей инфицированных компьютеров. Среди пострадавших — посетители крупнейших маркетплейсов. Работники киберполиции в Донецкой области совместно со следователями полиции Донецкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры разоблачили 21-летнего мужчину в сбыте информации с ограниченным доступом”, — сказано в сообщении.
Отмечается, что во время проведения операции под условным названием “Дата” установлено, что подозреваемый самостоятельно разработал и использовал специальное вредоносное программное обеспечение для удаленного доступа к компьютерам. Таким образом он получал персональные данные граждан, которые затем продавал.
Кроме этого, злоумышленник администрировал специальные вебсайты для сбыта информации.
Правоохранители провели обыск по месту жительства правонарушителя и изъяли компьютерную технику, которая использовалась для преступной деятельности.
Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, полиция сообщила о подозрении 17-летнему хакеру из Буковины, овладевшим конфиденциальной информацией миллионов интернет-пользователей, а затем продававшего ее на форуме и через мессенджер.