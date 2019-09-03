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На Донеччині чоловік хотів вбити опонента шматком бордюру

На Донеччині чоловік хотів вбити опонента шматком бордюру

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. У Донецькій області чоловік в стані алкогольного сп’яніння, погрожуючи вбивством, вдарив свого опонента фрагментом бордюру. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Так, у місті Краматорськ 3 вересня, близько 01:00, біля одного з кафе між незнайомими чоловіками виник конфлікт, який перейшов у жорстоку бійку.

34-річний місцевий мешканець почав бити опонента ногами по голові. Після чого схопив фрагмент бордюру та кинув його в потерпілого.

В цей момент поліцейські вже були на місці та припинили бійку. Фігурант був затриманий.

За фактом відкрито кримінальне провадження. Наразі за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство). Максимальне покарання – до 15 років позбавлення волі.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Запоріжжі сталася бійка між неповнолітніми дівчатами.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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