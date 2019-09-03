В Донетской области мужчина хотел убить оппонента куском бордюра
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. В Донецкой области мужчина в состоянии алкогольного опьянения, угрожая убийством, ударил своего оппонента фрагментом бордюра. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Так, в городе Краматорск 3 сентября, около 01:00, возле одного из кафе между незнакомыми мужчинами возник конфликт, перешедший в жестокую драку.
34-летний местный житель начал бить оппонента ногами по голове. После чего схватил фрагмент бордюра и бросил его в потерпевшего.
В этот момент полицейские уже были на месте и прекратили драку. Фигурант был задержан.
По факту возбуждено уголовное производство. Сейчас по ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство). Максимальное наказание - до 15 лет лишения свободы.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Напомним, в Запорожье произошла драка между несовершеннолетними девушками.