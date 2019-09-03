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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов относительно мирных переговоров
06:35 • 80 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов относительно мирных переговоров

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 113076 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 123917 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 115432 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121364 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126027 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151265 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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В Донетской области мужчина хотел убить оппонента куском бордюра

В Донетской области мужчина хотел убить оппонента куском бордюра

Киев  •  УНН

 • 9449 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В Донецкой области мужчина в состоянии алкогольного опьянения, угрожая убийством, ударил своего оппонента фрагментом бордюра. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Так, в городе Краматорск 3 сентября, около 01:00, возле одного из кафе между незнакомыми мужчинами возник конфликт, перешедший в жестокую драку.

34-летний местный житель начал бить оппонента ногами по голове. После чего схватил фрагмент бордюра и бросил его в потерпевшего.

В этот момент полицейские уже были на месте и прекратили драку. Фигурант был задержан.

По факту возбуждено уголовное производство. Сейчас по ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство). Максимальное наказание - до 15 лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, в Запорожье произошла драка между несовершеннолетними девушками.

Украинские Национальные Новости

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