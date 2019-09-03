В Донетской области мужчина хотел убить оппонента куском бордюра

Так, в городе Краматорск 3 сентября, около 01:00, возле одного из кафе между незнакомыми мужчинами возник конфликт, перешедший в жестокую драку.

34-летний местный житель начал бить оппонента ногами по голове. После чего схватил фрагмент бордюра и бросил его в потерпевшего.

В этот момент полицейские уже были на месте и прекратили драку. Фигурант был задержан.

По факту возбуждено уголовное производство. Сейчас по ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство). Максимальное наказание - до 15 лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, в Запорожье произошла драка между несовершеннолетними девушками.