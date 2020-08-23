На Донбасі 28 днів немає бойових втрат - Зеленський

"Сьогодні - 28 днів, як у нас немає бойових втрат. Весь світ бачить, що Україна та її воїни, як і будь-які нормальні цивілізовані люди, звичайно, прагнуть миру на сході України. Це не означає, що ми перестанемо дбати про свою армію, бо саме ви - сучасне і сильне військо - є запорукою для настання такого бажаного в Україні миру. Ми цінуємо вас, вашу працю, мирний сон, який ви забезпечуєте в українських містах і селах", - сказав Президент.

Він висловив військовим подяку від імені всього українського народу.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що сьогодні до підрозділів Збройних сил України для виконання завдань за призначенням передається 132 зразки озброєння та військової техніки.