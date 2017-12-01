На Донбас доставили 78 тонн гумдопомоги від ООН

"Через контрольний пункт в’їзду-виїзду «Новотроїцьке» на виїзд до неконтрольованої території, прослідували 8 автомобілів з вантажем гуманітарного призначення - товари медичного призначення, гігієнічні та продуктові набори та меблі загальною вагою майже 78 тонн від Світової продовольчої організації ООН Представництва верховного комісара ООН у справах біженців", - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНН, "Червоний хрест" відправив 13 тонн гумдопомоги жителям Донеччини.