На Донбас доставили 78 тонн гумдопомоги від ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. На Донбас прослідували 8 автомобілів з 78 тоннами гуманітарної допомоги від Світової продовольчої організації ООН, передає УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.
"Через контрольний пункт в’їзду-виїзду «Новотроїцьке» на виїзд до неконтрольованої території, прослідували 8 автомобілів з вантажем гуманітарного призначення - товари медичного призначення, гігієнічні та продуктові набори та меблі загальною вагою майже 78 тонн від Світової продовольчої організації ООН Представництва верховного комісара ООН у справах біженців", - сказано у повідомленні.
Як повідомляв УНН, "Червоний хрест" відправив 13 тонн гумдопомоги жителям Донеччини.