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На Донбас доставили 78 тонн гумдопомоги від ООН

На Донбас доставили 78 тонн гумдопомоги від ООН

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. На Донбас прослідували 8 автомобілів з 78 тоннами гуманітарної допомоги від Світової продовольчої організації ООН, передає УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.

"Через контрольний пункт в’їзду-виїзду «Новотроїцьке» на виїзд до неконтрольованої території, прослідували 8 автомобілів з вантажем гуманітарного призначення - товари медичного призначення, гігієнічні та продуктові набори та меблі загальною вагою майже 78 тонн від Світової продовольчої організації ООН Представництва верховного комісара ООН у справах біженців", - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНН, "Червоний хрест" відправив 13 тонн гумдопомоги жителям Донеччини.

Українські Національні Новини

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