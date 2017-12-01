На Донбасс доставили 78 тонн гумпомощи от ООН

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 65038 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 47116 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 56270 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 65377 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 113022 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 113939 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 140300 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107306 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108733 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113333 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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На Донбасс доставили 78 тонн гумпомощи от ООН

На Донбасс доставили 78 тонн гумпомощи от ООН

Киев  •  УНН

 • 10922 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. На Донбасс последовали 8 автомобилей с 78 тоннами гуманитарной помощи от Всемирной продовольственной организации ООН, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

“Через контрольный пункт въезда-выезда „Новотроицкое“ на выезд к неконтролируемой территории, последовали 8 автомобилей с грузом гуманитарного назначения — товары медицинского назначения, гигиенические и продуктовые наборы и мебель общим весом почти 78 тонн от Всемирной продовольственной организации ООН Представительства верховного комиссара ООН по делам беженцев”, - сказано в сообщении.

Как сообщал УНН, “Красный крест” отправил 13 тонн гумдопомогы жителям Донецкой области.

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