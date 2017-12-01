На Донбасс доставили 78 тонн гумпомощи от ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. На Донбасс последовали 8 автомобилей с 78 тоннами гуманитарной помощи от Всемирной продовольственной организации ООН, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
“Через контрольный пункт въезда-выезда „Новотроицкое“ на выезд к неконтролируемой территории, последовали 8 автомобилей с грузом гуманитарного назначения — товары медицинского назначения, гигиенические и продуктовые наборы и мебель общим весом почти 78 тонн от Всемирной продовольственной организации ООН Представительства верховного комиссара ООН по делам беженцев”, - сказано в сообщении.
Как сообщал УНН, “Красный крест” отправил 13 тонн гумдопомогы жителям Донецкой области.