На Дніпропетровщині виявили 12 нових випадків коронавірусу: серед інфікованих двоє підлітків
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У Дніпропетровській області виявили 12 нових випадків коронавірусу. Захворілі – мешканці Дніпра, Першотравенська та Синельниківського району. Серед інфікованих – двоє підлітків. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко, передає УНН.
“Сьогодні провели в обласному лабораторному центрі масове тестування. Перевірили 94 жителі області на наявність COVID-інфекції. Виявили 12 нових випадків. Майже всі, хто підхопив небезпечну недугу, раніше контактували з захворілими. Тому хочу ще раз наголосити мешканцям: не будьте легковажні, дотримуйтеся правил карантину. Скасуйте всі зустрічі зі знайомими та вечірки з друзями. Бережіть себе та близьких!” — наголосив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.
Загалом на Дніпропетровщині зафіксували 26 випадків коронавірусу. Із нездужавших 4 вже подолали COVID-інфекцію.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 1319 випадків COVID-19, 38 людей померли.