В Днепропетровской области обнаружили 12 новых случаев коронавируса: среди инфицированных двое подростков

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 67231 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 79475 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 92730 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 90413 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 104985 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 89145 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103139 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105989 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131025 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130339 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
В Днепропетровской области обнаружили 12 новых случаев коронавируса: среди инфицированных двое подростков

В Днепропетровской области обнаружили 12 новых случаев коронавируса: среди инфицированных двое подростков

Киев  •  УНН

 • 15191 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Днепропетровской области обнаружили 12 новых случаев коронавируса. Заболевшие - жители Днепра, Первомайска и Синельниковского района. Среди инфицированных - двое подростков. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко, передает УНН.

"Сегодня провели в областном лабораторном центре массовое тестирование. Проверили 94 жителя области на наличие COVID-инфекции. Обнаружили 12 новых случаев. Почти все, кто подхватил опасную болезнь, ранее контактировали с заболевшими. Поэтому хочу еще раз подчеркнуть жителям: не будьте легкомысленны, соблюдайте правила карантина. Отмените все встречи со знакомыми и вечеринки с друзьями. Берегите себя и близких!" - отметил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.

Всего в Днепропетровской области зафиксировали 26 случаев коронавируса. Четверо уже преодолели COVID-инфекцию.

Напомним, в Украине зафиксировано 1319 случаев COVID-19, 38 человек умерли.

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