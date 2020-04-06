В Днепропетровской области обнаружили 12 новых случаев коронавируса: среди инфицированных двое подростков
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Днепропетровской области обнаружили 12 новых случаев коронавируса. Заболевшие - жители Днепра, Первомайска и Синельниковского района. Среди инфицированных - двое подростков. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко, передает УНН.
"Сегодня провели в областном лабораторном центре массовое тестирование. Проверили 94 жителя области на наличие COVID-инфекции. Обнаружили 12 новых случаев. Почти все, кто подхватил опасную болезнь, ранее контактировали с заболевшими. Поэтому хочу еще раз подчеркнуть жителям: не будьте легкомысленны, соблюдайте правила карантина. Отмените все встречи со знакомыми и вечеринки с друзьями. Берегите себя и близких!" - отметил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.
Всего в Днепропетровской области зафиксировали 26 случаев коронавируса. Четверо уже преодолели COVID-инфекцию.
Напомним, в Украине зафиксировано 1319 случаев COVID-19, 38 человек умерли.