На Дніпропетровщині попрощалися із гендиректором КБ "Південне"

"Сьогодні прощаємося і віддаємо шану людині, яка уособлює цілу епоху в історії вітчизняної ракетно-космічної галузі. Внесок Олександра Дегтярева у розвиток української економіки й науки важко переоцінити. Такі люди здатні втілювати у життя мрії про видатне. А ще – зазирнути у майбутнє і наблизити його до сучасності. Це велика втрата для всіх нас", – сказав голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.

Зазначається, що значним був внесок Олександра Дегтярева у вітчизняну науку. Він – автор понад 50 винаходів та патентів у аерокосмічній галузі, близько 200 наукових публікацій.

Так, на похорон прийшли керівники області й міста. Попрощатися з Олександром Вікторовичем приїхав і Президент України Володимир Зеленський.

"Пішов з життя видатний український конструктор, вчений. Я знав Олександра Дегтярева особисто, завжди ставився до цієї людини з великою повагою. Це велика втрата і для нашої ракетно-космічної галузі, і для всієї України та світу. Вважаю, Олександр Дегтярев був справжнім патріотом і тому достойний звання Героя України. Такі люди, їхні дії залишаються в історії держави. А справи продовжують учні й послідовники. Обов’язково надалі підтримуватимемо КБ "Південне" і розвиватимемо галузь", - наголосив Зеленський.

Додається, що Олександр Дегтярев був нагороджений орденами "За заслуги" ІІ та ІІІ ступенів. Відзначений званнями "Почесний працівник космічної галузі України", "Заслужений машинобудівник України", "Заслужений діяч науки і техніки України" та державними преміями.

Нагадаємо, у Дніпрі 26 листопада прощатимуться з померлим від коронавірусу гендиректором КБ “Південне” Олександром Дегтяревим, цей день оголошено днем жалоби.

Також повідомлялося, що Президент України Володимир Зеленський візьме участь у церемонії прощання з генеральним директором КБ “Південне” Олександром Дегтяревим.