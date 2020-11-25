Зеленський візьме участь у церемонії прощання з гендиректором КБ “Південне”

“Президент України Володимир Зеленський візьме участь у церемонії прощання з генеральним директором КБ „Південне“ Олександром Дегтяревим, яка відбудеться 26 листопада у Дніпрі”, — йдеться у повідомленні.

Окрім того, Президент висловлює співчуття сім’ї та друзям старшого солдата В’ячеслава Мінкіна, який загинув від кулі ворожого снайпера в зоні проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі.

Нагадаємо, у Дніпрі 26 листопада прощатимуться з померлим від коронавірусу гендиректором КБ “Південне” Олександром Дегтяревим, цей день оголошено днем жалоби.