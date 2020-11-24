У Дніпрі оголосили жалобу через смерть гендиректора КБ "Південне"

"На превеликий жаль, обірвалося життя генерального директора КБ "Південне" Олександра Дегтярева. Він боровся за космічну мрію Дніпра і належав до школи професіоналів — досвідчених фахівців, чиє ім‘я відоме в Україні та за її межами…Щиро співчуваю рідним і близьким. Громадянська панахида за Олександром Дегтяревим відбудеться 26 листопада з 11 до 12 у ДК Машинобудівників. Також цей четвер у Дніпрі офіційно оголошено днем жалоби", - написав Філатов.

Нагадаємо, генеральний директор Конструкторського бюро “Південне” Олександр Дегтярев помер від коронавірусу.