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У Дніпрі оголосили жалобу через смерть гендиректора КБ "Південне"

У Дніпрі оголосили жалобу через смерть гендиректора КБ "Південне"

Київ • УНН

 • 25174 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. У Дніпрі 26 листопада прощатимуться з померлим від коронавірусу гендиректором КБ "Південне" Олександром Дегтяревим, цей день оголошено днем жалоби. Про це написав у Facebook міський голова Борис Філатов, передає УНН.

"На превеликий жаль, обірвалося життя генерального директора КБ "Південне" Олександра Дегтярева. Він боровся за космічну мрію Дніпра і належав до школи професіоналів — досвідчених фахівців, чиє ім‘я відоме в Україні та за її межами…Щиро співчуваю рідним і близьким. Громадянська панахида за Олександром Дегтяревим відбудеться 26 листопада з 11 до 12 у ДК Машинобудівників. Також цей четвер у Дніпрі офіційно оголошено днем жалоби", - написав Філатов.

Нагадаємо, генеральний директор Конструкторського бюро “Південне” Олександр Дегтярев помер від коронавірусу.

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