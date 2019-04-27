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На Дніпропетровщині ліквідували лісову пожежу

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. У суботу о 19:32 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на території Петропавлівського лісництва Державного підприємства "Павлоградське державне лісове господарство", квартал № 16 поблизу села Мар’яна Роща Петропавлівського району Дніпропетровської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

До місця виклику негайно направлено чергове відділення 57 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Вогнем знищено підстилку хвойного лісу на площі 0,2 га.

О 19:54 вогонь локалізовано та о 20:25 ліквідовано.

Причина пожежі встановлюється правоохоронними органами.

До ліквідації пожежі залучено 4 чоловіка особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в області, 3 співробітника та 2 одиниці техніки Петропавлівського лісництва.

Нагадаємо, поліція розпочала досудове розслідування через масові лісові пожежі, які охопили Рокитнівський район, в тому числі і Рівненський природний заповідник.

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