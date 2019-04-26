Поліція розслідує пожежу у заповіднику
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Поліція розпочала досудове розслідування через масові лісові пожежі, які охопили Рокитнівський район, в тому числі і Рівненський природний заповідник. Про це повідомляє відділ комунікації поліції області, передає УНН.
Як зазначили правоохоронці, упродовж двох діб до них надійшло п'ять повідомлень щодо масових лісових пожеж на території Рокитнівського району.
Відомості за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило виникнення пожежі, яка заподіяла майнову шкоду у великому розмірі, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 270 Кримінального кодексу України.
У рамках досудового розслідування слідчі Рокитнівського відділення поліції встановлюють усі обставини та осіб, які можуть бути причетними до вчиненого кримінального правопорушення.
У прес-службі наголосили, що у зв’язку із пожежею на території Рівненського природного заповідника, у Рокитнівському районі створено оперативний штаб, до якого увійшли працівники поліції, служби з надзвичайних ситуацій, лісового господарства, прикордонники та представники органів місцевого самоврядування.
Нагадаємо, вчора на Рівненщині горів другий за розміром природний заповідник в Україні.