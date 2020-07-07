На Чернігівщині керівник підприємства підозрюється у привласненні понад 5 млн гривень

"Слідчі поліції встановили, що у 2018 році керівник одного із сільськогосподарських підприємств, який одночасно є депутатом районної ради, уклав договір купівлі-продажу сільськогосподарської продукції з підприємством з іноземними інвестиціями. Ті здійснили оплату за товар та перерахували на надані рахунки понад п’ять мільйонів гривень", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що після отримання передплати фігурант не виконав умови договору, зокрема він не перевіз сільськогосподарську продукцію для зберігання у чітко визначене сторонами місце. Натомість розвіз товар на три елеватори, які були розташовані у різних областях. Згодом зловмисник реалізував зібраний урожай не підприємству-покупцю, а іншим юридичним особам.

Нагадаємо, поліцейський на Харківщині постане перед судом за заволодіння близько 1,2 мільйона гривень шляхом шахрайства.