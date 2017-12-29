На Черкащинні сапери знищили 50-кілограмову авіабомбу часів минулих війн
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Сьогодні сапери аварійно-рятувального загону ліквідували в місті Городище авіаційну бомбу SD-50 часів минулих війн, передає УНН з посиланням на Управління ДСНС України у Черкаській області.
Так, небезпечну знахідку містяни виявили під час проведення земляних робіт на приватній території господарства на вулиці Некрасова.
"Після вилучення 50 кілограмового боєприпасу сапери обстежили прилеглу територію на вміст вибухонебезпечних предметів. Згодом небезпечну знахідку було знищено шляхом підриву на спеціальному полігоні," - йдеться в повідомленні.
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Зокрема, авіабомба стала 18-ю, яку піротехніки аварійно-рятувального загону спецпризначення знищили на території області у 2017 році.