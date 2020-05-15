На Черкащині 350 інфікованих коронавірусом осіб

Уточнюється, що з початку епідемії на Черкащині одужало 177 осіб, померло - 15 осіб.

Хворіє станом на сьогодні на коронавірус 172 особи.

За добу на Черкащині з'явилось 34 підозри на COVID-19. Їх загальна кількість станом на сьогодні становить 1 тис. 42.

Нагадаємо, Черкащина найкраще забезпечена засобами захисту медиків.

Водночас, благодійники продовжують надавати лікарням усе необхідне.

Черкаська обласна, міська інфекційна та центральна районна лікарні нещодавно повторно отримали допомогу на загальну суму понад 2,4 млн грн від агрохолдингу МХП та їх благодійної організації "Благодійний фонд "МХП-Громаді". Загалом МХП надав країні 84 млн грн.

Довідка УНН: МХП - найбільший виробник курятини в Україні, найпопулярніша торгова марка - "Наша Ряба". Власник компанії Юрій Косюк.