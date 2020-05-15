В Черкасской области 350 инфицированных коронавирусом человек

Уточняется, что с начала эпидемии в Черкасской области выздоровело 177 человек, умерло - 15 человек.

Болеет по состоянию на сегодня коронавирусом 172 человека.

За сутки в Черкасской области появилось 34 подозрения на COVID-19. Их общее количество на сегодня составляет 1 тыс. 42.

Напомним, Черкасская область лучше всех обеспечена средствами защиты медиков.

В то же время, благотворители продолжают предоставлять больницам все необходимое.

Черкасская областная, городская инфекционная и центральная районная больницы недавно повторно получили помощь на общую сумму более 2,4 млн грн от агрохолдинга МХП и их благотворительной организации "Благодійний фонд "МХП-Громаді". В общем МХП предоставил стране 84 млн грн.

Справка: МХП - крупнейший производитель курятины в Украине, самая популярная торговая марка - "Наша Ряба". Владелец компании Юрий Косюк.