На Черкащині 102 інфікованих коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Станом на 13 квітня в Черкаській області виявлено 102 інфікованих коронавірусом. Про це повідомив заступник голови ОДА Юрій Лесюк, передає УНН.
За останню добу зафіксовано 3 нових факти: два — в Кам’янці та один — в Умані.
“З них одужали 11 осіб, двоє, на жаль, померли. 60 фактів виявили у людей, хто були обстежені за клінічними проявами, 42 — у тих, кого обстежили як контактних осіб з хворими чи тих, хто був за кордоном”, — зазначив він.
Тим часом черкаський бізнес продовжує постачати місцевим лікарням необхідне.
Представники Благодійної організації “Благодійний фонд „МХП — Громаді“ разом з начальником управління охорони здоров’я Черкаської ОДА Ларисою Кошовою на днях передали медикам обласної лікарні 800 медичних халатів, 100 комплектів протиепідемічного одягу, 500 масок, 500 респіраторів, а також захисні окуляри, фартухи, шапочки, бахіли та набір для інтубації трахеї.
"Ця допомога зараз дійсно дуже потрібна. Ми вдячні МХП і облдержадміністрації за цю важливу підтримку", — зазначив головний лікар медичної установи Олександр Дудник.
За його словами, станом на сьогодні у лікарні перебуває одна людина з коронавірусом. В цілому ж медзаклад готовий до прийому 120 пацієнтів, у бойовій готовності перебувають дві бригади по 5 чоловік та 15 медиків у реанімації. Значна кількість засобів індивідуального захисту має велике значення, адже їх треба постійно змінювати.
Директорка БФ „МХП — Громаді“ Тетяна Волочай побажала лікарям міцного здоров’я, відзначила стратегічну значимість Черкаської обласної лікарні у протидії коронавірусу. Вона також наголосила, що це вже друга передача медичних засобів для підтримки медзакладу.
„Фонд „МХП — Громаді“, підприємства групи МХП та керівництво області продовжують розвивати проєкт "Спільнодія Черкащини: здолати Covid-19“.
Ми вже надали першу допомогу обласній, інфекційній та двом районним лікарням Черкас і Черкаського району, спрямували медичні засоби та обладнання у медзаклади Канівського, Звенигородського та Катеринопільського районів, Сміли та Шполи. Закликаю всіх відповідальних підприємців долучатися до нашої платформи, адже ми конкретними діями довели свою надійність та готовність до серйозних партнерських відносин”, — наголосив координатор черкаського штабу від МХП Руслан Пономаренко.