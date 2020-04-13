В Черкасской области 102 инфицированных коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. По состоянию на 13 апреля в Черкасской области выявлено 102 инфицированных коронавирусом. Об этом сообщил заместитель главы ОГА Юрий Лесюк, передает УНН.
За последние сутки зафиксировано 3 новых факта: два - в Каменце и один - в Умани.
"Из них выздоровели 11 человек, двое, к сожалению, умерли. 60 фактов обнаружили у людей, кто были обследованы по клиническим проявлениям, 42 - у тех, кого обследовали в качестве контактных лиц с больными или тех, кто был за границей", - отметил он.
Между тем черкасский бизнес продолжает поставлять местным больницам необходимое.
Представители благотворительной организации “Благодійний фонд „МХП — Громаді“ вместе с начальником управления здравоохранения Черкасской ОГА Ларисой Кошевой на днях передали медикам областной больницы 800 медицинских халатов, 100 комплектов противоэпидемической одежды, 500 масок, 500 респираторов, а также защитные очки, фартуки, шапочки, бахилы и набор для интубации трахеи.
"Эта помощь сейчас действительно очень нужна. Мы благодарны МХП и облгосадминистрации за эту важную поддержку", - отметил главный врач медицинского учреждения Александр Дудник.
По его словам, на сегодня в больнице находится один человек с коронавирусом. В целом же медучреждение готово к приему 120 пациентов, в боевой готовности находятся две бригады по 5 человек и 15 медиков в реанимации. Значительное количество средств индивидуальной защиты имеет большое значение, ведь их надо постоянно менять.
Директор БФ "МХП — Громаді“ Татьяна Волочай пожелала врачам крепкого здоровья, отметила стратегическую значимость Черкасской областной больницы в противодействии коронавируса. Она также подчеркнула, что это уже вторая передача медицинских средств для поддержки медучреждения.
Фонд „МХП — Громаді“, предприятия группы МХП и руководство области продолжают развивать проект "Спільнодія Черкащини: здолати Covid-19“".
Мы уже оказали первую помощь областной, инфекционной и двум районным больницам Черкасс и Черкасского района, направили медицинские средства и оборудование в медучреждения Каневского, Звенигородского и Катеринопольского районов, Смелы и Шполы. Призываю всех ответственных предпринимателей участвовать в нашей платформе, ведь мы конкретными действиями доказали свою надежность и готовность к серьезным партнерским отношениям", - подчеркнул координатор черкасского штаба от МХП Руслан Пономаренко.