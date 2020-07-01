На Буковині виявили ще 44 випадки коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Станом на вечір 1 липня на Буковині офіційно підтверджено ще 44 випадки зараження коронавірусом. Усього лабораторний центр опрацював 470 зразків. Про це повідомив очільник Чернівецької ОДА Сергій Осачук у своєму Фейсбук, передає УНН.
“Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 4894 особи”, — повідомив голова ОДА.
54 буковинці сьогодні здолали COVID-19.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 44 998 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1173 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.