На Буковині виявили ще 44 випадки коронавірусу

“Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 4894 особи”, — повідомив голова ОДА.

54 буковинці сьогодні здолали COVID-19.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 44 998 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1173 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.