На Буковине выявили еще 44 случая коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. По состоянию на вечер 1 июля на Буковине официально подтверждено еще 44 случая заражения коронавирусом. Всего лабораторный центр обработал 470 образцов. Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в своем Фейсбук, передает УНН.
“Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 4894 человека”, — сообщил председатель ОГА.
54 буковинца сегодня преодолели COVID-19, сообщил Осачук.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 44 998 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1173 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.