На Буковині виявили понад 40 нових випадків коронавірусу за добу

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17 березня, 19:38 • 105207 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 137651 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 198002 перегляди

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17 березня, 13:49 • 164528 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 161503 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

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17 березня, 09:17 • 182291 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 05:23 • 159594 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176259 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221968 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. У Чернівецькій області за 16 серпня зафіксували 41 новий випадок інфікування COVID-19, також в області одужали 12 осіб. Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава ОДА Сергій Осачук, передає УНН.

Деталі

Так, загалом на Буковині зафіксовано 80 600 випадків хвороби. За останню добу 12 осіб одужало, 78 334— з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 1 806 людей. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 470 ПЛР-досліджень та 241 експрес-тест.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 266 329 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 53 269 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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