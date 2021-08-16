На Буковине обнаружили более 40 новых случаев коронавируса в сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. В Черновицкой области за 16 августа зафиксировали 41 новый случай инфицирования COVID-19, также в области выздоровели 12 человек. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
Детали
Так, в целом на Буковине зафиксировано 80 600 случаев болезни. За последние сутки 12 человек выздоровели, 78 334- с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1806 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 470 ПЦР-исследований и 241 экспресс-тест.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 266 329 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 269 - летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.