На Буковині виявили 193 нових випадки коронавірусу за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. У Чернівецькій області за 3 вересня зафіксували 193 нових випадків інфікування COVID-19, також в області одужало 52 особи. Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава ОДА Сергій Осачук, передає УНН.
Деталі
Так, загалом на Буковині зафіксовано 82 337 випадків хвороби. За останню добу 52 людей одужало, 78 690 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 1 849 людини. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 663 ПЛР-дослідження та 903 експрес-тести.
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 293 541 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 53 922 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.