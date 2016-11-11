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На Буковині поліція викрила підпільне виробництво фальсифікованого пального

На Буковині поліція викрила підпільне виробництво фальсифікованого пального

Київ • УНН

 • 7902 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. На Буковині поліція викрила незаконне виробництво фальсифікованого пального та домішок обсягом понад 127 тонн та вартістю понад два мільйони гривень, передає УНН з посиланням на Департамент захисту економіки Національної поліції України.

“Фігуранти купували оригінальне пальне та змішували з різними домішками. Реалізовували його під виглядом сертифікованого через підконтрольні АЗС, оформлені на родичів. Під час обшуків вилучено понад 137 тонн пального та домішок вартістю понад 2 мільйони гривень”, — йдеться у повідомленні.

У поліції також зазначили, що організували підпільний бізнес троє громадян: 56-річний місцевий мешканець, його 45-річний брат та 41-річний знайомий. З метою незаконного виробництва фальсифікованого пального під цех переобладнали автозаправну станцію одного із колишніх колгоспів.

Для приховування протиправної діяльності фігуранти закуповували оригінальне пальне на АЗС. Організатори отримували всі необхідні бухгалтерські документи про здійснення фінансової операції, в тому числі і про походження паливомастильних матеріалів, що дозволяло їм реалізовувати фальсифікат під виглядом оригінального пального.

"Під час проведення оперативних заходів оперативники УЗЕ встановили не тільки місця продажу фальсифікату, але і постачальників компоненту для розбавляння якісного пального. Також, відповідно проведеним дослідженням, виготовлені фігурантами справи продукція не відповідає встановленимдержнормам.

У рамках кримінального провадження оперативники Управління захисту економіки, слідчі обласної поліції спільно з працівниками УСБУ провели санкціоновані обшуки на підпільному виробництві, АЗС, за місцем зберігання пального та місцем мешкання причетних до діяльності осіб.

Правоохоронці вилучили 85 тонн суміші вуглеводнів, хімічні реактиви, понад 52 тонни “пального” різних марок, а також фінансову документацію, в тому числі чорнові записи", — розповіли у поліції.

Нагадаємо, нелегальні АЗС на Івано-Франківщині за 9 місяців реалізували фальсифікованого пального на 777 тис. грн.

Як повідомляв УНН, у зв’язку зі збільшенням кількості нелегалів на ринку пального вітчизняні оператори звернулися до Кабміну з проханням перенести ставку роздрібного акцизу пального до основного податку.

За словами Л.Косянчука, через бездіяльність Мінфіну, місцеві бюджети недоотримують 2 млрд грн з паливного акцизу.

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