На Буковине полиция разоблачила подпольное производство фальсифицированного топлива
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. На Буковине полиция разоблачила незаконное производство фальсифицированного топлива и примесей объемом более 127 тонн и стоимостью более двух миллионов гривен, передает УНН со ссылкой на Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.
"Фигуранты покупали оригинальное топливо и смешивали с различными примесями. Реализовывали его под видом сертифицированного через подконтрольные АЗС, оформленные на родственников. Во время обысков изъято более 137 тонн горючего и примесей стоимостью свыше 2 миллионов гривен", - говорится в сообщении.
В полиции также отметили, что организовали подпольный бизнес трое граждан: 56-летний местный житель, его 45-летний брат и 41-летний знакомый. С целью незаконного производства фальсифицированного топлива под цех переоборудовали автозаправочную станцию одного из бывших колхозов.
Для сокрытия противоправной деятельности фигуранты закупали оригинальное топливо на АЗС. Организаторы получали все необходимые бухгалтерские документы о проведении финансовой операции, в том числе и о происхождении горючесмазочных материалов, что позволяло им реализовывать фальсификат под видом оригинального горючего.
"Во время проведения оперативных мероприятий оперативники УЗЭ установили не только места продажи фальсификата, но и поставщиков компонента для разбавления качественного топлива. Также, согласно проведенным исследованиям, изготовленная фигурантами дела продукция не соответствует установленным госнормам.
В рамках уголовного производства оперативники Управления защиты экономики, следователи областной полиции совместно с работниками УСБУ провели санкционированные обыски на подпольном производстве, АЗС, по месту хранения горючего и месту проживания причастных к деятельности лиц.
Правоохранители изъяли 85 тонн смеси углеводородов, химические реактивы, более 52 тонн "горючего" различных марок, а также финансовую документацию, в том числе черновые записи", - рассказали в полиции.
Напомним, нелегальные АЗС в Ивано-Франковской области за 9 месяцев реализовали фальсифицированного топлива на 777 тыс. грн.
Как сообщал УНН, в связи с увеличением количества нелегалов на рынке топлива отечественные операторы обратились к Кабмину с просьбой перенести ставку розничного акциза топлива в основной налог.
По словам Л.Косянчука, из-за бездействия Минфина, местные бюджеты недополучают 2 млрд грн из топливного акциза.