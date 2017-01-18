На будмайданчику у Сан-Франциско екскаватори "затанцювали" під класику
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. У Сан-Франциско (США) екскаватори "затанцювали" під класичну музику на арені, що будується для відомого американського баскетбольного клубу Golden State Warriors, передає УНН з посиланням на ABC News.
Під час створення нової арени згаданого баскетбольного клубу, будівельники вирішили розважитися.
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Так, три екскаватори виконало синхронно танцювальні рухи під класичну мелодію.