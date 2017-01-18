На стройплощадке в Сан-Франциско экскаваторы "заплясали" под классику
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. В Сан-Франциско (США) экскаваторы "заплясали" под классическую музыку на арене, которая строится для известного американского баскетбольного клуба Golden State Warriors, передает УНН со ссылкой на ABC News.
При создании новой арены упомянутого баскетбольного клуба, строители решили развлечься.
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Так, три экскаватора выполнили синхронно танцевальные движения под классическую мелодию.