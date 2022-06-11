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На Бахмутському напрямку окупанти проводять перегрупування з метою ведення наступу на Миколаївку та Комишуваху

На Бахмутському напрямку окупанти проводять перегрупування з метою ведення наступу на Миколаївку та Комишуваху

Київ • УНН

 • 91290 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. На Бахмутському напрямку російські окупанти проводять перегрупування з метою ведення наступу на Миколаївку та Комишуваху. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

“На Бахмутському напрямку окупанти проводять перегрупування з метою ведення наступу на Миколаївку та Комишуваху. Для посилення угруповання військ перемістили до однієї батальйонної тактичної групи”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

На Слов’янському напрямку ворог веде штурмові дії на напрямку Пасіка — Богородичне. Має успіх, намагається закріпитися на північно-західній околиці Богородичного.

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