На Бахмутському напрямку окупанти проводять перегрупування з метою ведення наступу на Миколаївку та Комишуваху
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. На Бахмутському напрямку російські окупанти проводять перегрупування з метою ведення наступу на Миколаївку та Комишуваху. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає УНН.
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“На Бахмутському напрямку окупанти проводять перегрупування з метою ведення наступу на Миколаївку та Комишуваху. Для посилення угруповання військ перемістили до однієї батальйонної тактичної групи”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
На Слов’янському напрямку ворог веде штурмові дії на напрямку Пасіка — Богородичне. Має успіх, намагається закріпитися на північно-західній околиці Богородичного.