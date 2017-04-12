На АЗС динамічно дорожчають бензини – експерти

У роздробі ціна бензину А-92 євро на українських АЗС зросла на 1% (24 коп./л) до 23,96 грн/л, бензину А-95 євро - зросла на 1% (24 коп./л до 24,71 грн/л. Дизельне паливо євро подорожчало на 0,84% (19 коп./л) до 22,65 грн/л.

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Зріджений нафтовий газ в Україні подорожчав на 0,98% (11 коп./л) до 11,43 грн/л. Частка ціни на зріджений нафтовий газ відносно високооктанового бензину становить 46,3%.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, на стелах АЗС зросли ціни пального.