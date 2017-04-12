На АЗС динамично дорожают бензины - эксперты

В рознице цена бензина А-92 евро на украинских АЗС выросла на 1% (24 коп./л) до 23,96 грн/л, бензина А-95 евро - выросла на 1% (24 коп./л до 24,71 грн/л. Дизельное топливо евро подорожало на 0,84% (19 коп./л) до 22,65 грн/л.

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Сжиженный нефтяной газ в Украине подорожал на 0,98% (11 коп./л) до 11,43 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 46,3%.

Напомним, как сообщал УНН, на стелах АЗС выросли цены горючего.