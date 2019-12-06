На адмінмежі з Кримом затримали кримського татарина

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. На контрольно-пропускному пункті "Чаплинка" російські силовики затримали кримського татарина Нурі Джаферова. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook організації Кримська солідарність.

"Сьогодні близько 14.30 на контрольно-пропускному пункті "Чаплинка" російськими силовиками був затриманий і більше 3.5 годин утримувався Джаферов Нурі Асанович 1971 року народження, якого привіз на кордон його син Редван", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що з пункту пропуску його вивезли на швидкій допомозі в лікарню Армянська, а його син поїхав за ним на машині. З Нурі Джаферовим проводили певні дії і ставили питання, поки йому не стало погано.

"Його змусили роздягтися, звинувачували в тероризмі, чинили тиск психологічний", - повідомив його син Редван.

Повідомляється, що в лікарні Нурі Джаферову ввели заспокійливі ліки. Він має намір звернутися в поліцію.

"Після того як він прийшов на пропускний пункт, відразу у них почалася якась спецоперація "Магніт". Його відразу забрали, обшукали, вилучили речі, два телефони у нього було з собою. Після цього почали тиснути на нього, звинувачувати його в тому, що він - терорист; в тому, що він пов'язаний з ІД; почали розпитувати про сестру, яка знаходиться в Туреччині, чим вона займається; цікавилися чому він виїжджає на територію України. Він сказав, що їхав купувати кроликів (показав їм навіть фотографії якихось кроликів). Так вони на протягом 3 годин тиснули на нього психологічно різними способами, з його слів. Після цього йому стало погано, мабуть, тиск піднявся, схопили судоми. Йому викликали швидку, синові зателефонувати не дали, хоча він вимагав подзвонити і адвокату, і синові. Після цього "швидка" приїхала і забрала його в Армянськ. Виїхати йому сьогодні не дали", - сказав адвокат Едем Семедляев.

Нагадаємо, прокуратура АР Крим відкрила провадження проти російських силовиків через обшуки у кримського татарина.

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